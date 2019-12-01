Inaugura arranque de obra Eco- Malecón, gobernado del estado y la presidenta municipal de Queréndaro.

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Abril de 2026 a las 20:23:06

Queréndaro, Michoacán, a 17 de abril de 2026.- Queréndaro avanza en la recuperación de sus espacios públicos y en el fortalecimiento de su vocación turística con el arranque de la rehabilitación del Eco Malecón, una obra emblemática que transformará uno de los puntos más representativos del municipio.

El Ayuntamiento de Queréndaro, en coordinación con el Gobierno de Michoacán, dio inicio a este proyecto con una inversión de 1.8 millones de pesos, como parte de una estrategia integral para mejorar la infraestructura urbana, impulsar el turismo y generar mejores espacios de convivencia para las familias querendarenses.

Durante el arranque de los trabajos, la presidenta municipal, Diana Caballero Romero, destacó que esta obra representa una acción de gran relevancia para el desarrollo del municipio, no solo por su impacto en la imagen urbana, sino también por los beneficios directos que generará para habitantes, comerciantes y visitantes.

“Hoy arrancamos una obra muy valiosa para nuestro pueblo, que beneficiará a transeúntres, comerciantes y a toda la comunidad, fortaleciendo además el turismo de la región”, expresó.

El proyecto contempla la rehabilitación integral del Eco Malecón con el objetivo de convertir este espacio en un punto de encuentro para la convivencia social, el esparcimiento familiar y el desarrollo de actividades recreativas, promoviendo al mismo tiempo la conservación del ecosistema y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Se estima que esta obra beneficiará de manera directa a más de mil 200 habitantes del municipio, además de impactar de forma positiva en la llegada de visitantes, al consolidarse como un nuevo atractivo turístico dentro de Queréndaro.

“Es una obra turística, de esparcimiento y convivencia, que puede convertirse en un atractivo más para el municipio”, agregó la alcaldesa.

Como parte de los trabajos complementarios, también se llevará a cabo la limpieza del lago mediante el retiro del lirio acuático, una acción que permitirá mejorar la imagen del lugar, contribuir al saneamiento ambiental y fortalecer las actividades del sector pesquero.

Esta intervención forma parte de una estrategia integral para el rescate de espacios naturales y públicos, así como para el impulso del turismo sustentable y la economía local, consolidando acciones que generan bienestar para la población.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Queréndaro y el Gobierno de Michoacán reafirman su compromiso con la mejora de la infraestructura pública, la recuperación de espacios ecológicos y la construcción de un entorno más funcional, atractivo y digno para habitantes y visitantes.