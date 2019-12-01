Inaugura Alma Mireya González Sánchez obras en la calle Agustín Melgar en colonia Altamirano 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Marzo de 2026 a las 16:35:53

Quiroga, Michoacán, a 18 de marzo de 2026.- Con el compromiso de seguir transformando la infraestructura urbana del municipio, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, encabezó la inauguración de una importante obra integral en la colonia Altamira, en la cabecera municipal de Quiroga.

La obra inaugurada consistió en la construcción de red de agua potable, drenaje sanitario y pavimentación hidráulica en la calle Agustín Melgar, una vialidad que por años presentó rezagos y que hoy se entrega en óptimas condiciones para beneficio de las familias de la zona.

Con esta acción, el Gobierno Municipal da respuesta a una demanda sentida de la ciudadanía, mejorando significativamente la movilidad, la seguridad y el acceso a servicios básicos, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para las y los habitantes.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que su administración trabaja de manera cercana con la gente, escuchando y atendiendo sus necesidades más prioritarias.

Subrayó que cada obra ejecutada tiene como objetivo generar bienestar real y duradero en el municipio.

Los trabajos realizados incluyeron pavimentación con concreto hidráulico, construcción de guarniciones y banquetas, instalación de líneas de agua potable y drenaje sanitario, tomas domiciliarias, así como señalización vial, logrando una intervención integral en la calle.

Finalmente, Alma Mireya González Sánchez reiteró su compromiso de continuar impulsando obras y acciones en colonias y comunidades de Quiroga, fortaleciendo el desarrollo del municipio y avanzando hacia un mejor futuro para todas y todos.