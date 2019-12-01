Impulsan IEM y Tribunal Anticorrupción de Michoacán defensa jurídica y colaboración institucional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 17:11:44

Morelia, Michoacán, a 21 de abril de 2026.- Con el objetivo de establecer las bases de colaboración para brindar el servicio de defensoría jurídica gratuita en procedimientos de responsabilidades administrativas, así como fortalecer la coordinación institucional, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el Tribunal en materia Anticorrupción del Estado de Michoacán (TAAM) firmaron un convenio específico, suscrito por la Dra. Lizett Puebla Solórzano, Magistrada Presidenta del Tribunal y el Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, Consejero Presidente del IEM.

El convenio, impulsado por el Órgano Interno de Control del IEM, a cargo del Mtro. Abraham Ali Cruz Melchor, busca garantizar que las personas sujetas a un procedimiento de responsabilidad administrativa, cuenten con acceso a una defensa garantizando el debido proceso, además de fortalecer los mecanismos de integridad institucional.

Durante su intervención, la Magistrada Presidenta del TAAM destacó que este acuerdo representa la suma de esfuerzos entre dos órganos autónomos con impacto en la vida democrática y en la lucha contra la corrupción en Michoacán, al tiempo que, subrayó la importancia de garantizar a las personas que laboran en el IEM una defensa jurídica oportuna, así como el reconocimiento al trabajo que ha venido realizando el Instituto en el fortalecimiento de la vida pública.

Por su parte, el Consejero Presidente del IEM señaló que los temas democráticos no se limitan a la organización de elecciones, sino que implican una visión integral que abarca distintos ámbitos de la vida pública, como el combate a la corrupción.

En ese sentido, destacó que el convenio abre la puerta para ampliar la colaboración institucional mediante el desarrollo de acciones conjuntas, como programas de capacitación y la implementación de estrategias coordinadas entre ambas instituciones.

Al evento asistieron las Consejeras Electorales Carol Berenice Arellano Rangel, Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León y Claudia Marcela Carreño Mendoza, así como el Consejero Electoral Juan Adolfo Montiel Hernández y la Secretaria Ejecutiva del IEM, María de Lourdes Becerra Pérez.

Por parte del Tribunal Anticorrupción estuvieron presentes las Magistraturas: Mtro. Sergio Alberto Martínez Ocampo, Mtra. Azucena Marín Correa, Mtra.