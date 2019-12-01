Impulsa SEJUVE Querétaro la salud mental de mujeres jóvenes en conversatorio

Impulsa SEJUVE Querétaro la salud mental de mujeres jóvenes en conversatorio
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 07:53:56
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Querétaro, Querétaro, 27 de marzo del 2026.- En el marco del Mes de la Mujer, la secretaria de la Juventud (SEJUVE), Virginia Hernández Vázquez, participó en el conversatorio “Más Fuerte”, llevado a cabo en colaboración con la organización Unión Mujer Plena, donde la funcionaria compartió el trabajo que ha realizado la dependencia en favor de la salud mental de las jóvenes, a través del programa Contigo Sanamente, con el que se brinda atención psicológica gratuita las 24 horas, los 365 días del año.

“Una causa que hoy es muy personal para mí es la salud mental de las juventudes. He decidido impulsar este tema porque muchas mujeres viven presión y exigencias que no siempre se reconocen. Por ello, decidí no solo hablar del tema, sino trabajar para que existan más espacios de apoyo reales y accesibles. Las causas se construyen todos los días”, destacó.

En el conversatorio también participaron Paulina Bremer, empresaria y creadora de contenido, cofundadora de OUMA Wellness, quien abordó temas de maternidad, balance personal y salud mental; Daniela Gonzáles, fundadora de Hablar Salva, quien platicó sobre trauma, relaciones, adicciones y procesos de sanación; así como Ady Jiménez, atleta de alto rendimiento, doble medallista en el Campeonato Mundial de Clavados y medallista de oro en la Copa del Mundo, quien destacó la importancia de la salud mental en el deporte de alto rendimiento.

Durante el encuentro, las participantes coincidieron en la necesidad de generar espacios seguros de diálogo, así como de promover el acceso a herramientas de acompañamiento emocional, especialmente para las niñas, adolescentes y mujeres. Asimismo, destacaron que hablar de salud mental es fundamental para romper estigmas y construir una sociedad más empática e informada.

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