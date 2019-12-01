Impulsa SEDESOQ obras que mejoran la calidad de vida en Jardines de Querétaro y La Sierrita

Impulsa SEDESOQ obras que mejoran la calidad de vida en Jardines de Querétaro y La Sierrita
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 20:50:51
Querétaro, Querétaro, a 8 de agosto de 2025.- El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, realizó un recorrido de supervisión por las obras de infraestructura social que se llevan a cabo en las colonias Jardines de Querétaro y La Sierrita, en el municipio de Querétaro, esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias con una inversión conjunta de 24.3 millones de pesos.

“Son obras que forman parte de nuestro compromiso para dotar de infraestructura de calidad a las colonias. Y gracias a ustedes porque su acompañamiento nos permite que el proceso de la obra sea más transparente y garantizamos que se termine con la calidad y el tiempo comprometido”, afirmó.

La obra de Jardines de Querétaro contempla el mejoramiento de la calle Margaritas, desde Calzada de Los Arcos hasta calle Magnolias con una inversión de 9.2 millones de pesos, trabajos que incluyen la sustitución de drenaje sanitario, red de agua potable, banquetas, rampas, guarniciones y pavimento de concreto hidráulico acabado rayado carretero.

Como parte de esta intervención, se informó que también se incluyó un colector pluvial que conectará con la infraestructura existente, por lo que esta obra beneficiará a 980 habitantes de manera directa y a más de dos mil de forma indirecta.

En la colonia La Sierrita se realizan trabajos de rehabilitación de varias calles con una inversión de 15.1 millones de pesos que contemplan la sustitución de redes de agua potable y drenaje sanitario, construcción de colector pluvial, pavimento asfáltico, guarniciones, banquetas y señalamiento vial, por ello esta obra impactará de manera directa a 472 habitantes y de forma indirecta a mil 572 personas.

