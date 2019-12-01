Impulsa Poncho Chávez reforma para reconocer y proteger el trabajo de cuidado a personas con discapacidad en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.- El diputado local Alfonso Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa que propone armonizar el Código Familiar del Estado de Michoacán con los principios de igualdad, justicia social y protección reforzada a las personas con discapacidad, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, particularmente en su artículo 9º.

Chávez destacó que esta propuesta representa un avance significativo en materia de justicia familiar, equidad de género y derechos humanos, al reconocer que el cuidado de las personas con discapacidad no solo es una labor doméstica, sino un trabajo socialmente necesario que requiere valoración, reconocimiento y apoyo económico por parte del Estado.

El legislador subrayó que esta iniciativa busca visibilizar y proteger a quienes, con amor y entrega, dedican su vida al cuidado de otras personas, muchas veces sin respaldo institucional ni reconocimiento jurídico. “El cuidado no debe ser motivo de desigualdad, sino un acto de justicia y solidaridad social”, puntualizó.

Con esta reforma, se pretende fortalecer la estructura legal del Estado para garantizar condiciones dignas a las personas con discapacidad y a sus cuidadores, promoviendo un entorno más inclusivo y equitativo para las familias michoacanas.

Finalmente, Alfonso Chávez reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la construcción de un marco jurídico que coloque la dignidad, la inclusión y la justicia social en el centro de las políticas públicas de Michoacán.