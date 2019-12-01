Impulsa Perla Flores agenda para el bienestar animal en Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 17:03:40

Querétaro, Querétaro, a 21 de abril de 2026.- En el marco del análisis de las iniciativas que buscan expedir la Ley de Bienestar Animal del Estado de Querétaro y reformar el Código Ambiental en materia de comercialización de animales, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de la LXI Legislatura, Perla Patricia Flores Suárez destacó la importancia de abordar este tema desde una visión integral y transversal.

“Hablar de bienestar animal es hablar también de medio ambiente, salud pública y convivencia social; es un tema que impacta directamente en la calidad de vida de nuestras comunidades”, dijo.

Aseveró que legislar en esta materia responde a una necesidad urgente, alineada con estándares internacionales y con una ciudadanía cada vez más consciente y exigente.

Reiteró su disposición para contribuir a la construcción de una legislación sólida, que equilibre el desarrollo, la protección ambiental y el respeto a la vida.

“Hoy tenemos la oportunidad de construir una ley a la altura de lo que nuestra sociedad demanda.”

Además, reconoció la apertura del diputado Sinuhé Piedragil Ortiz y del diputado Arturo Maximiliano García Pérez para impulsar el trabajo conjunto entre comisiones, lo que fortalece el diálogo legislativo y permite construir soluciones más completas.