Impulsa Mauricio Kuri turismo en la Sierra Gorda y entrega Mercado Gastronómico en Pinal de Amoles

Pinal de Amoles, Querétaro, 9 de enero del 2026.- En la Sierra Gorda el turismo se construye con identidad, con respeto, y poniendo a las personas en el centro de las decisiones, destacó el gobernador, Mauricio Kuri González, con motivo de la entrega de apoyos al sector turístico de la región, así como la segunda etapa del Mercado Gastronómico y Artesanal de Pinal de Amoles.

Durante su mensaje, y en compañía de invitados especiales de España, el mandatario estatal resaltó que en la sierra queretana el turismo nace del trabajo de la gente. De quienes abren su cocina desde temprano, quienes hacen artesanías, quienes reciben, quienes guían los caminos, cuentan la historia del pueblo y cuidan la naturaleza. Aquí - dijo- el turismo es comunidad, es familia, y es trabajo duro, pero que se hace siempre con una sonrisa.

“Si quieren conocer México, es Querétaro lo que tienen que conocer y si quieren conocer más adentro de lo que es México, es la sierra queretana, lo mejor de México está en nuestra sierra queretana, la mejor gente de México es la que está acá, gente buena, trabajadora, echada para adelante”, indicó.

Desde el kiosco municipal de Pinal de Amoles, recordó que las lluvias del año pasado provocaron afectaciones severas: dañaron caminos, tierras, negocios y espacios de trabajo, lo que frenó la actividad económica y los ingresos de numerosas familias. Ante este escenario, señaló que su gobierno ha emprendido acciones concretas para reactivar la economía de la Sierra Gorda, principalmente a través del impulso al turismo.

“Hemos pasado momentos muy complicados, el año pasado fueron momentos durísimos, las lluvias nos demostraron lo que pueden hacer, pero también nos demostramos a nosotros mismos que juntos los queretanos y los mexicanos somos imparables, y que no vamos a dejar a nuestra Sierra Gorda, nunca la dejaremos sola. En este momento tenemos 43 frentes abiertos, seguimos apostándole, ayudándole a los caminos, sobre todo los caminos municipales, que fueron muy lastimados, y esta conectividad es muy importante”, apuntó.

Señaló que con la segunda etapa del Mercado Gastronómico y Artesanal, se fortalece un punto clave para que lo local se venda mejor, para que los visitantes consuman aquí, y para que el dinero se quede en las comunidades serranas.

En cuanto a los apoyos, explicó que estos ayudarán a levantar negocios, sitios de hospedaje y cocina; así como a mejorar la imagen de otros espacios y servicios turísticos con el propósito de que el turismo se mueva y los visitantes regresen a la Sierra.

Mauricio Kuri instó a los beneficiarios y habitantes de este municipio y de toda la región a seguir cuidando los espacios que generan trabajo, también los invitó a aprovechar los apoyos, y a demostrar que en la Sierra Gorda el turismo se eleva al siguiente nivel.

El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, José Pío X Salgado Tovar, fue el encargado de brindar los detalles sobre el Mercado Gastronómico y Artesanal, recinto que, expuso, impulsará a las familias emprendedoras y se convertirá en la puerta de entrada al turismo. Refirió que en el acto, se entregan dos etapas de construcción que fueron lideradas por la coordinadora general de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo.

“En una primera etapa se construyeron seis locales y el módulo de servicios sanitarios. Y en una segunda etapa, ocho locales comerciales y la planta baja libre techada, con una superficie total de construcción de 398 metros cuadrados y una inversión de 10.6 millones de pesos”, señaló.

A su vez la secretaria de Turismo, Adriana Vega Vázquez Mellado, enfatizó que con una inversión de más de nueve millones de pesos, se benefició a 121 personas del sector turístico, hoteles, restaurantes, guías, artesanas, artesanos y pequeños comercios. Además, se entregaron carritos para la venta de productos y artesanías con una inversión de 3.4 millones de pesos, apoyando a 51 familias de distintos municipios.

“Estos apoyos no son solo económicos, el mensaje es muy claro: en Querétaro no dejamos atrás a nadie. No podemos dejar atrás a nadie. El turismo en la Sierra Gorda es identidad, cultura, es sustento para muchas familias que aún en la adversidad siguen recibiendo a los visitantes con orgullo y con mucha calidez. Y lo que más les dan es la calidad que tienen ustedes como personas”, subrayó.

La presidenta municipal de Pinal de Amoles, María Guadalupe Ramírez Plaza, celebró la presencia de las autoridades estatales para apoyar a las artesanas, artesanos, cocineras tradicionales y comerciantes, quienes reciben al visitante con una sonrisa y con el orgullo de ser serranos. Expresó que gracias a su trabajo, la Sierra Gorda avanza con paso firme y se ha consolidado como un destino de reconocimiento internacional, ampliamente visitado y recomendado.

“Eso no es casualidad, es resultado del esfuerzo de su gente y del respaldo del gobierno estatal y municipal que ha sabido acompañar ese crecimiento. Desde Pinal de Amoles seguiremos trabajando de la mano del Gobierno del Estado para seguir mejorando y modernizándonos sin perder lo que somos. Por eso fortalecemos lo más valioso que es nuestra identidad, mirando siempre al siguiente nivel, apostando por espacios dignos, por una mejor imagen turística y por proyectos que respetan nuestras tradiciones”, señaló.

En su momento, Ruth Ríos, beneficiaria de San Joaquín, también lamentó las afectaciones que dejaron las lluvias intensas del año pasado; en este tenor, agradeció al gobernador de Querétaro, así como a las autoridades del estado y municipios su acompañamiento para reconstruir, juntos, sus hogares, negocios y comunidades.

“Quiero darle las gracias a nuestro estimado gobernador Mauricio Kuri. Hoy recuerdo su historia que nos compartió el día que llegó al negocio de sus padres y estaba destruido y usted hubiera querido que alguna autoridad los ayudara, y no fue así. Por eso hoy lo reconozco y agradezco su cercanía con nosotros y su apoyo, que bien sabe siendo empresario es un gran aliciente para no rendirnos, para no tirar la toalla y para seguir sumando valor a cada cosa que hacemos, pues es sin duda un ejemplo a seguir para mí, para todos nosotros”, subrayó.