Impulsa Grecia Aguilar la voz de la juventud a través del Parlamento Incluyente 2025

Impulsa Grecia Aguilar la voz de la juventud a través del Parlamento Incluyente 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 20:51:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 12 de septiembre de 2025.– Con el objetivo de fomentar la participación activa de las y los jóvenes en la toma de decisiones públicas, la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, presidenta del Comité Organizador del Parlamento Juvenil Incluyente 2025, continúa recorriendo instituciones educativas en el estado para invitar a la juventud a ser parte de esta gran experiencia legislativa.

La legisladora visitó distintas facultades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), así como la UNID Campus Morelia y el Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Hidalgo, donde sostuvo un diálogo directo con las y los estudiantes, compartiendo el propósito de este ejercicio legislativo incluyente y escuchando sus inquietudes e ideas.

“El Parlamento Juvenil Incluyente 2025, es una oportunidad para que su voz se escuche y hagan historia. El futuro lo construimos juntos y sus propuestas pueden hacerse una realidad y cristalizarse”, expresó la diputada.

Grecia Aguilar destacó la gran respuesta que ha tenido la convocatoria, la cual ha despertado el interés de jóvenes en diversas regiones del estado. Señaló que se han visitado instituciones educativas en distintos municipios, con el objetivo de motivar a las y los jóvenes a involucrarse en los temas que impactan en la vida pública.

El Parlamento Juvenil Incluyente 2025 se celebrará los días 30 y 31 de octubre en el Congreso del Estado. Las y los interesados podrán registrar sus propuestas hasta el próximo 19 de septiembre, fecha en la que cerrará la convocatoria. Posteriormente, un jurado calificador revisará los proyectos y dará a conocer la lista de quienes participarán como parlamentarios.

Podrán inscribirse las y los jóvenes que tengan entre 18 y 29 años, sean originarios de Michoacán o cuenten con al menos un año de residencia comprobable. Deberán presentar su propuesta en cualquiera de las modalidades de la convocatoria: iniciativa de ley (proyecto legislativo que proponga una nueva norma o reformas a una ya existente, con impacto social) o proyecto social (idea innovadora, creativa y autosustentable que ayude a resolver problemas locales o estatales).

El registro se puede realizar de manera presencial en las oficinas del Congreso del Estado, en Av. Madero Poniente No. 97, Centro Histórico de Morelia, o de forma electrónica enviando la documentación al correo parlamento.juvenil.incluyente@gmail.com, antes del cierre de la convocatoria.

La diputada concluyó su gira alentando a la juventud a no dejar pasar esta oportunidad: “Este es su espacio, aprovéchenlo y contribuyan al futuro de Michoacán. Su voz importa y puede cambiar muchas cosas”, finalizó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registra duro choque en Querétaro; el saldo de este fue de 3 personas sin vida y 3 lesionadas de gravedad
FGR quema casi 6 millones de cigarros ilegales y destruye estupefacientes en Campeche
Comuneros declaran guerra al aguacate ilegal en Tacámbaro, Michoacán: Arrancan más de 6 mil plantas de “oro verde”, clausuran 4 ollas y van por el agave
Dos sujetos armados fueron detenidos en Nuevo León: ambos ya eran buscado por las autoridades
Más información de la categoria
Cuenta ISSSTE con insumos completos, quirófanos y atención especializada para afectados por la explosión en Iztapalapa: Martí Batres
Comuneros declaran guerra al aguacate ilegal en Tacámbaro, Michoacán: Arrancan más de 6 mil plantas de “oro verde”, clausuran 4 ollas y van por el agave
Con la Cuarta Transformación, México es uno de los países menos desiguales del continente: Claudia Sheinbaum
Estafador se hace pasar por víctima tras explosión de pipa en Iztapalapa; aseguraba que su hija había fallecido en la tragedia para sacar dinero
Comentarios