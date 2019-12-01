Impulsa Grecia Aguilar el consumo local y la promoción turística de Angangueo para fortalecer la economía regional

Morelia, Michoacán, a 2 de julio de 2026.- Consumir productos elaborados por artesanas y artesanos michoacanos, visitar los Pueblos Mágicos y respaldar a los pequeños negocios familiares son acciones que fortalecen la economía local, preservan las tradiciones y generan bienestar para cientos de familias y bajo esta premisa, la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, Grecia Aguilar Mercado, invitó a las y los michoacanos, así como a visitantes nacionales y extranjeros, a descubrir la riqueza cultural, artesanal y turística de Angangueo.

Durante un recorrido por el municipio, la legisladora visitó “Casa de Artesanías Agus”, un negocio familiar con más de tres décadas de historia, donde fue recibida por don Agustín, quien junto con su familia elabora y comercializa artesanías en madera inspiradas en la majestuosa mariposa monarca, piezas que reflejan el talento, la creatividad y la tradición de las manos michoacanas.

Grecia Aguilar destacó que apoyar a los pequeños comercios y a las familias artesanas significa fortalecer la economía local, generar oportunidades para las comunidades y preservar el patrimonio cultural que distingue a Michoacán.

Además señaló que cada compra representa un respaldo directo para quienes, con esfuerzo y dedicación, conservan oficios que han pasado de generación en generación.

La diputada resaltó que Angangueo es uno de los destinos más representativos del estado, reconocido a nivel internacional por ser la principal puerta de entrada a los santuarios de la mariposa monarca. Así también de su riqueza natural, este Pueblo Mágico enamora a sus visitantes con su historia minera, sus calles empedradas, su arquitectura tradicional, sus templos y la calidez de su gente, convirtiéndose en un sitio ideal para disfrutar en familia y conocer la esencia de Michoacán.

“Cada rincón de Angangueo tiene una historia que contar y personas que trabajan todos los días para salir adelante; consumir lo local es apostar por nuestras comunidades, por nuestras tradiciones y por el desarrollo de las familias michoacanas; invito a todas y todos a visitar este maravilloso Pueblo Mágico y a llevarse un recuerdo elaborado por nuestras artesanas y artesanos”, expresó.

Finalmente, Grecia Aguilar Mercado reiteró su compromiso de seguir promoviendo las regiones con vocación turística, cultural y artesanal del estado, convencida de que impulsar el turismo y el consumo de productos locales fortalece la economía regional, genera bienestar para las familias y proyecta al mundo la grandeza de Michoacán y de su gente.