Impulsa Gladyz Butanda labores de bacheo y balizamiento en Morelia

Morelia, Michoacán, 7 de octubre de 2025.- Por instrucciones de la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, personal de la dependencia y seguridad vial realizan labores de balizamiento y bacheo en las zonas que rodean al monumento a Lázaro Cárdenas, a fin de optimizar el tránsito vehicular mientras se construye la torre 4 del teleférico de Morelia.

Las mejoras en la movilidad se realizan en horario nocturno, esto con la finalidad de no interrumpir la circulación de los más de 100 mil vehículos que transitan diariamente por la zona, explicó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad.

“Estamos realizando labores de bacheo y balizamiento de manera permanente en la zona del Obelisco, así como reubicado las paradas del transporte público, con lo que se ha reducido hasta por 15 minutos el trayecto por vialidades aledañas”, puntualizó.

Gladyz Butanda recordó que la construcción del teleférico de Morelia continuará por la noche, en las zonas donde así se requiera, de las 21:00 a las 5:00 horas, a fin de evitar congestionamientos vehiculares en vialidades altamente transitadas.

Uno de los puntos donde se adoptarán este tipo de medidas es en la estación 4 que se ubica en el monumento a Lázaro Cárdenas, por ser una de las zonas más transitadas en la capital michoacana.