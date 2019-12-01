Impulsa Gladyz Butanda construcción de parques ecológicos en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 15:18:47

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, promovió un plan de rescate de espacios públicos en el abandono para convertirlos en parques ecológicos que potencian la proyección turística de Michoacán.

Entre estos proyectos destacan los parques ecológicos de San Juanico, en Cotija; presa de La Luz, en Jacona, y la laguna de Chandio, en Apatzingán, donde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) invirtió 76.8 millones de pesos.

Un factor común a los tres proyectos era el notable deterioro de sus instalaciones, evidenciando la carencia de mantenimiento y condiciones dignas para los usuarios. Además, de permanecer prácticamente en el abandono.

“Estamos recuperando espacios y promoviendo su proyección turística con la adecuación de parque ecológicos pensados para impulsar mejores entornos sociales, sin transgredir su riqueza natural”, enfatizó Butanda Macías.

En lo que respecta al estatus actual de las obras, el muelle de San Juanico está totalmente terminado; mientras que los parques ecológicos de Chandio y presa de La Luz presentan un avance del 70 y 43 por ciento, respectivamente.