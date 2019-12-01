Impulsa Gladyz Butanda construcción de parques ecológicos en Michoacán

Impulsa Gladyz Butanda construcción de parques ecológicos en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Octubre de 2025 a las 15:18:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 29 de octubre de 2025.- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, promovió un plan de rescate de espacios públicos en el abandono para convertirlos en parques ecológicos que potencian la proyección turística de Michoacán. 

Entre estos proyectos destacan los parques ecológicos de San Juanico, en Cotija; presa de La Luz, en Jacona, y la laguna de Chandio, en Apatzingán, donde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) invirtió 76.8 millones de pesos. 

Un factor común a los tres proyectos era el notable deterioro de sus instalaciones, evidenciando la carencia de mantenimiento y condiciones dignas para los usuarios. Además, de permanecer prácticamente en el abandono.

“Estamos recuperando espacios y promoviendo su proyección turística con la adecuación de parque ecológicos pensados para impulsar mejores entornos sociales, sin transgredir su riqueza natural”, enfatizó Butanda Macías.

En lo que respecta al estatus actual de las obras, el muelle de San Juanico está totalmente terminado; mientras que los parques ecológicos de Chandio y presa de La Luz presentan un avance del 70 y 43 por ciento, respectivamente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fallece hombre tras ser atropellado en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Juan Manuel “N” y Miguel Ángel “N” son sentenciados a 13 años y 9 meses de prisión por homicidio y lesiones 
Reportan desaparición de la activista trans María Mendoza; fue vista por última vez en Puebla
Una mujer muerta y un herido, saldo de accidente automovilístico en Ixtlán, Michoacán
Más información de la categoria
Originales de San Juan, de la tradición en los 90's a ser sancionados por el Gobierno de Michoacán; alcaldesa de Apatzingán les pidió cantar corrido prohibido
Jamaica es declarada “zona catastrófica” tras paso de huracán 'Melissa'
Claudia Sheinbaum confirma detención de Simón Levy en Portugal; él desmiente en redes sociales y afirma "lo quisieron matar"
Gobierno y productores de maíz acuerdan apoyo tras casi dos días de bloqueos
Comentarios