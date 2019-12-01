Impulsa Fabiola Alanís agenda de cuidados para dignificar la vida de las mujeres en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 12:09:38
Morelia, Michoacán, a 15 de febrero de 2026.- La diputada Fabiola Alanís reafirmó su compromiso de impulsar en Michoacán una agenda integral de cuidados que reconozca, valore y respalde el trabajo no remunerado que realizan millones de mujeres, el cual —señaló— ha sido históricamente invisibilizado pese a sostener la vida económica y social del país.

La legisladora destacó que avanzar hacia un Sistema Estatal de Cuidados representa una política de justicia social que permitirá mejorar la calidad de vida de las familias, garantizar derechos para personas adultas mayores, niñas, niños y personas con discapacidad, así como generar condiciones de autonomía económica para las mujeres.

“Hablar de cuidados es hablar de igualdad, de bienestar y de dignidad. Es reconocer que sin el trabajo de millones de mujeres que cuidan, el país no camina. Por eso, desde el Congreso vamos a impulsar políticas públicas que acompañen, respalden y redistribuyan esta responsabilidad social”, expresó.

Fabiola Alanís subrayó que esta agenda es congruente con los principios de la transformación nacional, que coloca en el centro a las personas y busca cerrar brechas históricas de desigualdad, especialmente las que afectan a las mujeres.

Asimismo, adelantó que se trabajará en coordinación con instancias federales, estatales y municipales para construir un modelo viable que contemple estancias, apoyos económicos, capacitación y servicios comunitarios de cuidado.

“Cuando el Estado cuida, también transforma. Y esa transformación empieza en los hogares, en la vida cotidiana y en la tranquilidad de nuestras familias”, concluyó.

