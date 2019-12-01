Impulsa el Gobierno de Quiroga campaña de descuentos en el pago del predial durante el Buen Fin

Quiroga, Michoacán, a 4 de noviembre 2025.– Con el propósito de apoyar la economía de las familias quiroguenses y al mismo tiempo fortalecer la recaudación municipal para seguir impulsando obras y programas de desarrollo, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, anunció el inicio de una campaña especial de descuentos en el pago del impuesto predial.

Del 3 al 8 de noviembre, el Ayuntamiento de Quiroga invita a la ciudadanía a aprovechar el 100% de descuento en multas y recargos, como parte de las acciones implementadas durante el Buen Fin 2025, con el objetivo de que los contribuyentes puedan ponerse al corriente en sus obligaciones fiscales sin afectar su economía.

En ese tenor, la edil destacó que esta medida busca fortalecer la participación ciudadana y la cultura contributiva, ya que los recursos recaudados se destinan directamente a acciones que benefician a la población, como la mejora de servicios públicos, infraestructura y programas sociales.

“Cada contribución cuenta. Gracias a la responsabilidad de las y los quiroguenses, podemos seguir trabajando por un municipio más ordenado, con mejores servicios y mayores oportunidades para todos”, señaló González Sánchez, al tiempo que subrayó que la población puede acercarse a las oficinas de Tesorería para aprovechar esta oportunidad y sumarse al esfuerzo colectivo por el progreso de Quiroga.