Impulsa el Ayuntamiento de Quiroga a productores locales con venta especial de alambre a bajo costo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 20:51:16

Quiroga, Michoacán, a 5 de noviembre 2025.- Gracias a las gestiones realizadas por la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, ante el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el Ayuntamiento de Quiroga pone en marcha una venta especial de rollos de alambre marca Potrero.

Esto, como parte del compromiso de apoyo directo a las y los productores del municipio. Por lo que, el objetivo de esta iniciativa es fortalecer la economía del campo y brindar herramientas accesibles para mejorar la productividad y el mantenimiento de los terrenos agrícolas y ganaderos.

En ese sentido, se dio a conocer que el alambre estará disponible a un precio preferencial de 877 pesos por rollo, con las siguientes características: 34 kg, calibre 12.5 y 340 metros de longitud.

La venta se llevará a cabo en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., con un máximo de cinco rollos por persona. Los interesados deberán presentar INE legible, comprobante de domicilio y UPP 2025.

Ante esto, Alma Mireya González destacó que este tipo de acciones reflejan un gobierno comprometido con el desarrollo rural y el bienestar de las familias quiroguenses, promoviendo oportunidades que fortalezcan al sector agropecuario y, con ello, al progreso del municipio.