Impulsa diputada Tere Herrera reforma que permita el acompañamiento para jóvenes que egresan de centros de asistencia social

Morelia, Michoacán, a 06 de octubre del 2026.- Las niñas, niños y adolescentes bajo tutela del estado deben tener a su alcance las herramientas necesarias para construir una vida independiente y digna al llegar a la mayoría de edad, aseveró Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), esto al presentar una iniciativa para reformar el artículo 62 de la Ley de Los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán.

Al respecto Herrera Maldonado explicó que los menores que viven bajo la tutela del estado, se enfrentan a una problemática al cumplir la mayoría de edad, porque deben salir de la institución en la que han vivido y buscar una vivienda, empleo, un nuevo entorno.

“En Michoacán, alrededor de 411 niños deben enfrentarse a una vida alejados de sus familias, son niños que viven en Centros de Asistencia Social, donde se alojan desde los 0 hasta los 17 años con 11 meses. Pero después de esa edad ¿Quién los protege? ¿Un joven de 18 años está preparado para salir del espacio que fue su hogar, dejar todo y tener que enfrentarse solo al mundo? ¿Realmente se restablecen los derechos del niño de forma integral, cuando su derecho a vivir en familia ya lo ha perdido?”.

Ante esta situación, la legisladora panista señaló que es indispensable que la legislación cuente con mecanismos de acompañamiento, preparación y vinculación que permitan a los adolescentes enfrentar esta nueva etapa de manera gradual y con mayores posibilidades de construir un proyecto de vida digno.

“Nuestro deber es proteger a las niñas, niños y adolescentes, pero también debemos garantizar que quienes han crecido bajo el sistema de protección cuenten con las herramientas necesarias para construir una vida independiente y digna”.

Detalló que con esta propuesta se busca establecer como obligación legal a las autoridades estatales, municipales y los Centros de Asistencia Social del estado, para que implementen programas de acompañamiento, de preparación y vinculación para la transición a la vida independiente de nuestros adolescentes en acogimiento.

Estos programas pueden comprender, entre otras acciones, la elaboración de un plan individual de transición a la vida independiente, orientación para la incorporación laboral, continuidad educativa, capacitación para el manejo económico, acceso a vivienda, educación financiera, atención psicológica, acompañamiento para la realización de trámites y obtención de documentos de identidad, vinculación con instituciones educativas y laborales etc.