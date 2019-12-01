Impulsa Dayana Pérez obras que mejoran la calidad de vida en comunidades de Salvador Escalante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Marzo de 2026 a las 19:20:58

Salvador Escalante, Michoacán, a 22 de marzo de 2026.- La presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, continúa impulsando acciones concretas para mejorar la vida diaria de las familias del municipio, mediante obras que fortalecen la infraestructura básica en las comunidades.

En la localidad de Santa Ana, se llevó a cabo la construcción de calles a base de adoquín, abarcando más de 600 metros cuadrados de intervención, lo que representa un avance significativo en materia de movilidad y seguridad para más de 250 personas que transitan diariamente por esta zona. Gobernar con amor justicia y Libertad es una de las premisas que guían este tipo de acciones.

La alcaldesa destacó que estos trabajos se realizan con el respaldo del Cabildo, priorizando obras que atienden necesidades reales de la población. Escuchar resolver Y transformar forma parte del compromiso de su administración para dar resultados tangibles a la ciudadanía.

Asimismo, reiteró que el desarrollo de Salvador Escalante se construye desde cada comunidad, fortaleciendo la infraestructura urbana y promoviendo mejores condiciones de vida. Santa Clara del Cobre enamora, expresó, al resaltar el orgullo y la identidad que caracteriza a este municipio.