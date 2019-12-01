Impuestos van de vuelta; inversión histórica de casi 10 mil mdp en Morelia: Bedolla 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 10:49:42

Morelia, Michoacán, 20 de abril de 2026.- La confianza de los ciudadanos al pagar sus impuestos va de vuelta en beneficios directos a la población, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla al puntualizar que son 9 mil 982 millones de pesos 100 por ciento estatales y sin contratar deuda pública, los invertidos en infraestructura vial, educativa y de transporte en Morelia.

“La inversión en infraestructura que estamos haciendo en Morelia tiene que ver con las características de la ciudad y el abandono que tenía en esta materia”, detalló el mandatario durante la conferencia de prensa de este lunes.

Entre las obras que destacan se encuentra el teleférico de Morelia; los segmentos 1, 4 y 5 del segundo anillo periférico; los distribuidores viales de la zona de Policía y Tránsito, de la salida a Pátzcuaro y el Eréndira ubicado en las inmediaciones del mercado de abastos.

Ramírez Bedolla resaltó que había una gran necesidad de infraestructura, la cual desde la administración estatal se está atendiendo con obras de alto impacto social.

Mientras que el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, aportó que desde el inicio del Gobierno estatal se enfocó en la digitalización de trámites y bancarización de los pagos, lo cual facilita el cumplimiento de la población en impuestos y derechos.

Resaltó que la recaudación permite avanzar en el desarrollo de obras con recursos económicos del estado, sin contratar deuda pública.