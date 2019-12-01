Implementarán nuevo modelo de Justicia familiar y civil en San Juan del Río, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 14:39:05

San Juan del Río, Querétaro, a 3 de marzo 2026.- El distrito judicial de San Juan del Río será nuevamente pionero en la implementación de un nuevo modelo de justicia, ahora en materia civil y familiar, bajo el esquema oral que sustituirá al tradicional sistema escrito, afirmó Guillermo Vega Guerrero, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local.

Esto, luego de que el pleno del Congreso de Querétaro aprobó el dictamen para implementar de manera gradual el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la entidad. Esta transición, impulsada a inicios de 2026, busca transformar el sistema de justicia civil escrito a uno oral, ágil y digital.

Vega Guerrero recordó que San Juan fue el primer distrito en aplicar el sistema penal acusatorio durante la administración del exgobernador Francisco Domínguez, experiencia que convirtió a jueces y operadores locales en capacitadores para todo el estado.

“Es motivo de orgullo que San Juan vuelva a ser el punto de partida. Los trabajadores del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia han demostrado estar a la altura”.

Reconoció que el nuevo sistema oral implicará retos importantes, como la carga de trabajo doble, ya que los asuntos iniciados antes de la entrada en vigor del nuevo código seguirán tramitándose bajo el esquema tradicional.

Detalló, será necesario contar con infraestructura adecuada: salas de audiencia, tecnología, cámaras y micrófonos, así como procesos de capacitación continua para abogados y operadores jurídicos.

Subrayó que el Tribunal Superior de Justicia ya ha avanzado en la preparación de cursos de actualización, lo que permitirá brindar una justicia más efectiva y ágil.

“La meta es que quienes acuden al sistema reciban una justicia de calidad en el menor tiempo posible. San Juan del Río vuelve a ser ejemplo y referente en Querétaro”.