Implementa Ayuntamiento de Morelia acciones de cuidado y protección de fauna en el Bosque Cuauhtémoc

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 19:57:00
Morelia, Michoacán, a 10 de febrero del 2026.- El Ayuntamiento de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, trabaja de forma permanente en la mejora y embellecimiento de los espacios públicos, en beneficio de quienes habitan la ciudad, y dando prioridad a la fauna de las áreas verdes. 

Tal es el caso de la intervención que se realiza en el Bosque Cuauhtémoc, donde la Secretaría de Servicios Públicos del municipio, a través de la Dirección de Parques y Jardines, lleva a cabo los trabajos de mejoramiento en las inmediaciones de la Fuente de los Patos, por lo que se llevará a cabo la reubicación temporal de los ejemplares que habitan en este espacio.

Durante la intervención y, con el objetivo de salvaguardar la integridad, salud y bienestar de la fauna del lugar, se determinó la reubicación de 22 patos, que actualmente se encuentran en la fuente mencionada.

Los ejemplares serán trasladados al Vivero de Parques y Jardines del municipio, donde permanecerán bajo el cuidado del personal de la Dirección, garantizando en todo momento su correcta alimentación, atención y resguardo. Una vez concluidos los trabajos en la zona y aseguradas las condiciones adecuadas, se realizarán las acciones necesarias para su retorno a la Fuente de los Patos, priorizando siempre el bienestar animal.

