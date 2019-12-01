Impediremos que la derecha se instale en México: Torres Piña afirma, la izquierda se fortalecerá

Morelia, Michoacán, a 14 de noviembre del 2026.- Carlos Torres Piña, coordinador estatal en Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional, afirmó que buscan impedir que la derecha se instale en México, al contrario, en el próximo proceso electoral la izquierda se verá fortalecida, esto luego del anuncio de que el Partido de la Revolución Democrática en Michoacán (PRD) se suma a los trabajos en defensa de la 4T.

En conferencia de prensa, el morenista dijo estar seguro de que este esfuerzo habrá de permitir que la izquierda se fortalezca, pues, dijo, durante los recorridos que ha realizado por el territorio desde que se le asignó la encomienda de la 4T, ha quedado al descubierto la necesidad de certeza y unidad política.

Agregó, es fundamental generar un proceso de integración en donde todas las voces sean escuchadas y atender las necesidades de los michoacanos.

Torres Piña señaló que han quedado atrás las diferencias que alejaban al PRD de la alianza de la 4T, además de que el impuso que ha tenido la ideología de la ultra derecha lleva también a la necesidad de que las fuerzas de la izquierda se unan.

Enfatizó que la suma de estos esfuerzos será de beneficio para la sociedad michoacana, para que el estado tenga unidad y desarrollo, como ocurrió ya con obras de gran calado, programas de bienestar, etc.