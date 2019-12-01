IMPA Propone Incluir Medidas Antiviolencia Animal en el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia".

IMPA Propone Incluir Medidas Antiviolencia Animal en el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia".
Autor: Redacción / Amanda Bautista Rodriguez | Fecha: 8 de Noviembre de 2025 a las 16:15:33
Morelia, Michoacán, 8 de noviembre de 2025.- Pide Minerva Bautista Gómez, directora del Instituto Moreliano de Protección Animal, incluir medidas para evitar la violencia contra animales en el "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia".

 

Durante la presentación del Programa "Empatía-Protege Morelia 2025-2027", la funcionaria local detalló que en dicho proyecto se contemplan 5 ejes para promover el respeto y cuidado hacia los animales, como una herramienta para prevenir la violencia social.

 

"Los objetivos del programa son cultura y empatía, educación emocional, la reducción del maltrato y la infraestructura del Instituto Moreliano de Protección Animal y un modelo que sea replicable", comentó.

 

Destacó que existe conexión entre los lugares donde se reporta mayor incidencia delictiva con los espacios con mayores reportes de maltrato animal.

 

"El vínculo entre violencia animal y social ya sabemos que el maltrato animal es un claro inicio de una violencia que va a escalar y puede hacerse mucho mayor y para nosotros no es casual que este joven de Paracho se atreviera al asesinato del presidente municipal de Uruapan, hace poco hubo casos de envenenamiento masivo en Paracho, solo un caso de muchísimas... Y no es casual que la violencia se dé en escala", indicó Minerva Bautista Gómez.

 

La directora del IMPA agregó que buscarán un acercamiento con gobierno federal y estatal para presentar el programa y buscar coordinación de trabajo.

 

"Si estamos pensando que en Michoacán puedes cambiar las cosas, entonces tenemos que apostar a estas fórmulas nuevas, aquí con todas nuestras limitaciones en el IMPA de todas formas se están atendiendo casos de todo el estado", puntualizó.

