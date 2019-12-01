IMPA invita a la Séptima Jornada de Adopción; 18 lomitos esperan un hogar

Morelia, Michoacán; 03 de julio de 2026.- Con el compromiso de brindar una nueva oportunidad a perros y gatos rescatados, el Gobierno de Morelia, a través del Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA), invita a la ciudadanía a participar en la Séptima Jornada de Adopción, que se realizará este sábado 04 de julio.

La actividad tendrá lugar en la tienda Tres Mascoteros, ubicada en la calle Bruno Patiño número 55, colonia Nueva Chapultepec, frente a los Gaspachos del Boulevard García de León, en un horario de 14:00 a 18:00 horas. Durante la jornada, 18 lomitos rescatados estarán disponibles para encontrar una familia que les brinde cuidado, protección y un hogar definitivo.

Las y los interesados podrán conocer a los perritos y comenzar su proceso de adopción responsable, para el cual deberán presentar en formato digital una identificación oficial, comprobante de domicilio —de luz o agua— y cinco fotografías del espacio donde vivirá el nuevo integrante de la familia. Posteriormente, personal del IMPA realizará una entrevista para acompañar y concluir el trámite.

Además de impulsar la adopción, durante esta jornada se ofrecerá la venta y aplicación de chips subdérmicos, así como la entrega de placas NFC, herramientas que forman parte del programa municipal JUSKAS y que permiten registrar a perros y gatos para facilitar su localización en caso de extravío. También habrá venta de alimentos, ropa y accesorios para mascotas.

Con estas acciones, la administración del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas orientadas al cuidado, la protección y el respeto de los animales, así como a fortalecer una convivencia responsable entre las familias morelianas y sus mascotas, haciendo de Morelia el mejor lugar para vivir.

Para conocer a los ejemplares disponibles para adopción, la ciudadanía puede consultar la plataforma JUSKAS: www.juskas.morelia.gob.mx.