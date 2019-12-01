Imcufide invita a inscribirse en sus Cursos de Natación 2026

Imcufide invita a inscribirse en sus Cursos de Natación 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 17:16:36
Morelia, Michoacán, a 6 de enero de 2026.- El Gobierno de Morelia, a través de su Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), invita a la ciudadanía a inscribirse a los Cursos de Natación 2026, que iniciarán el 12 enero en las albercas Bicentenario, Villa Magna, Morelos-Indeco y "Medallistas Paralímpicos".

Una vez más, la administración encabezada por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reitera su compromiso con las personas en condición de discapacidad, al mantener el Costo Cero en 8 o 12 clases por mes, pagando únicamente la inscripción anual ($203.04), credencial ($48.00) y examen médico ($81.00). 

Durante el presente año, el Imcufide mantiene las categorías: 

•    Infantil: a partir de los 6 años de edad, 
•    60 y mayores, 
•    Matro-natación, a partir de los 3 años, 
•    Hidroterapia, y 
•    Aquazumba.

Cabe señalar que los costos oscilan desde los $252.72 hasta los $1 mil 013.04, de acuerdo a la cantidad de clases por mes y categoría. 

La coordinación de albercas del instituto, informó que el proceso de inscripción continuará a partir del miércoles 07 de enero con horario de 9:00 am a 2:00 pm en los cuatro complejos, mientras que para los siguientes días del año será de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. 

El inicio de clase está programado para el lunes 12 del presente mes y los requisitos son los siguientes: 

Mayores de edad: 
•    Copia de INE y de CURP
•    2 fotografías infantiles 
•    Examen médico (Expedido por Imcufide). 

Menores de edad: 
•    Copia de INE de padre y/o tutor
•    Copia de CURP del menor
•    2 fotografías infantiles 
•    Examen médico (Expedido por Imcufide).

