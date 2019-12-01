IJUMICH y COBAEM lanzan torneo de PugB con premio de 50 mil pesos

Morelia, Michoacán, a 22 de agosto del 2025.- El Instituto de la Juventud Michoacana (IJUMICH) y el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM) anunciaron la organización de un torneo del videojuego PugB, dirigido a jóvenes a partir de los 15 años. La competencia ofrecerá como premio principal 50 mil pesos, además de reconocimientos para un total de 16 ganadores.

El director del IJUMICH, Lenin López García, informó que el certamen se desarrollará bajo un esquema de triatlón virtual. Este formato busca impulsar las habilidades que se ponen en práctica en competencias digitales, similares a las que ya se efectúan en ciudades como Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

La convocatoria permanecerá abierta del 22 de agosto al 20 de septiembre, mientras que las partidas se disputarán entre el 22 y el 28 de septiembre. Los organizadores señalaron que este espacio es una oportunidad para la participación juvenil en actividades recreativas.

El funcionario estatal destacó que la final se llevará a cabo en el plantel del Colegio de Bachilleres en Villas del Pedregal. Aunque todavía no se ha definido la fecha exacta, el evento marcará la conclusión del torneo de PugB en Michoacán.