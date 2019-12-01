IEM se deslinda de acusaciones sobre vínculos del crimen organizado en elección de jueces

Pátzcuaro, Michoacán, a 2 de septiembre del 2025.-Tras los señalamientos del diputado priísta Guillermo Valencia Reyes, quien afirmó que algunos de los nuevos juzgadores fueron elegidos por el crimen organizado, Ignacio Hurtado Gómez, presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), respondió que no le corresponde al órgano pronunciarse al respecto.

Hurtado Gómez señaló que el papel del IEM fue la organización de la elección de jueces y magistrados por lo que cualquier señalamiento sobre la idoneidad o vínculos de los elegidos escapa a su competencia.

"Creo que al final es una expresión, digo, yo lo tomo así, la verdad es que yo creo que el Instituto no puede pronunciarse ni afirmar absolutamente nada, creo que esa parte a nosotros no nos corresponde, al Instituto lo que le correspondió fue, como lo dijimos, la organización propiamente de la elección, eso es lo que nosotros nos tocó, es de lo que nosotros podemos responder. ya otro tipo de señalamiento, reflexiones, comentarios, críticas, pues yo creo que eso ya escapa a nosotros", comentó en entrevista el presidente del IEM.

A unos días de que los jueces y magistrados tomen protesta, Hurtado Gómez, dijo preocuparle el desarrollo de las funciones de los juzgadores.

"Ya en el término del ejercicio de la función, en el dictado de sentencias, en la argumentación que se va a utilizar en los parámetros que tendrá que ir definiendo poco a poco la Suprema Corte como máxima instancia jurisdiccional del país, eso creo que va a ser lo importante y eso pues lo vamos a saber", comentó.