IEM se deslinda de acusaciones sobre vínculos del crimen organizado en elección de jueces

IEM se deslinda de acusaciones sobre vínculos del crimen organizado en elección de jueces
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 2 de Septiembre de 2025 a las 14:13:46
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pátzcuaro, Michoacán, a 2 de septiembre del 2025.-Tras los señalamientos del diputado priísta Guillermo Valencia Reyes, quien afirmó que algunos de los nuevos juzgadores fueron elegidos por el crimen organizado, Ignacio Hurtado Gómez, presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), respondió que no le corresponde al órgano pronunciarse al respecto.

Hurtado Gómez señaló que el papel del IEM fue la organización de la elección de jueces y magistrados por lo que cualquier señalamiento sobre la idoneidad o vínculos de los elegidos escapa a su competencia.

"Creo que al final es una expresión, digo, yo lo tomo así, la verdad es que yo creo que el Instituto no puede pronunciarse ni afirmar absolutamente nada, creo que esa parte a nosotros no nos corresponde, al Instituto lo que le correspondió fue, como lo dijimos, la organización propiamente de la elección, eso es lo que nosotros nos tocó, es de lo que nosotros podemos responder. ya otro tipo de señalamiento, reflexiones, comentarios, críticas, pues yo creo que eso ya escapa a nosotros", comentó en entrevista el presidente del IEM.

A unos días de que los jueces y magistrados tomen protesta, Hurtado Gómez, dijo preocuparle el desarrollo de las funciones de los juzgadores.

"Ya en el término del ejercicio de la función, en el dictado de sentencias, en la argumentación que se va a utilizar en los parámetros que tendrá que ir definiendo poco a poco la Suprema Corte como máxima instancia jurisdiccional del país, eso creo que va a ser lo importante y eso pues lo vamos a saber", comentó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Muere motociclista tras accidentarse en fraccionamiento Villas del Pedregal de Morelia, Michoacán 
Identifican a hombre que falleció en ataque armado en Indaparapeo, Michoacán 
Identifican a hombre que fue ultimado en la colonia Unidos Santa Cruz en Morelia, Michoacán
Sujeto provoca movilización de seguridad en Tequila, Jalisco, tras desarmar a policía y realizar disparos
Más información de la categoria
Homicidios dolosos disminuyen 25% en primeros 11 meses de gobierno de Sheinbaum
Trump elogia a Sheinbaum pero reitera que México es dominado por organizaciones criminales
Se intensifica depresión tropical Doce-E a tormenta tropical “Lorena”
Se registra ataque armado en contra de panadería de Colima; hay 6 personas fallecidas
Comentarios