IEM realiza consulta en San Miguel del Monte 

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre de 2025.- En un ejercicio democrático de participación realizado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), a través de la Comisión para la Atención a Pueblos Indígenas (CEAPI), llevó a cabo este domingo la consulta a la comunidad de la Tenencia de San Miguel del Monte, municipio de Morelia, sobre autogobierno y administración directa de sus recursos presupuestales.

La comunidad decidió por mayoría, no optar por el autogobierno ni administrar directamente sus recursos presupuestales de manera directa.

La jornada se desarrolló en la cabecera de la tenencia y en las encargaturas del orden de Agua Escondida, Piedras de Lumbre, El Páramo y Las Torrecillas. Previo a la votación, se efectuó un registro de las y los habitantes mediante la colocación de una calcomanía en su credencial de elector, como medida de seguridad para garantizar un solo registro por persona.

Durante la fase informativa, las consejerías electorales, direcciones ejecutivas, así como las representaciones del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento, explicaron en qué consiste la consulta, los alcances y posibles implicaciones de transitar al autogobierno, así como los derechos y obligaciones que ello conlleva. Al mismo tiempo, atendieron las dudas e inquietudes planteadas por las y los habitantes de la comunidad.

Posteriormente, se instalaron mamparas y urnas para llevar a cabo la votación mediante boletas impresas. Cada persona registrada recibió una boleta y, tras ser marcada con tinta indeleble, emitió su decisión de manera libre, individual y secreta respecto a la posibilidad de transitar o no al autogobierno.

Concluido el tiempo de votación establecido en la convocatoria. se procedió al escrutinio y cómputo de los sufragios, cuyos resultados fueron los siguientes resultados:

Consulta SI No

Cabecera de la Tenencia indígena San Miguel del Monte 320 259

Agua Escondida 1 53

Piedras de Lumbre y El Páramo 0 104

Las Torrecillas 58 30

Total 379 446

Durante el desarrollo de las consultas en la cabecera y las distintas encargaturas estuvieron presentes la Dra. Silvia Verónica Mauricio Salazar, Presidenta de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas; el Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, Consejero Presidente del IEM; las Consejeras Electorales Mtra. Marlene Arisbé Mendoza Díaz de León, y la Licda. Carol Berenice Arellano Rangel; el Consejero Juan Adolfo Montiel; los Directores Ejecutivos de Organización Electoral, Lic. Juan Pedro Gómez Arreola, y de Servicio Profesional Electoral, Lic. Juan José Moreno Cisneros; así como el Mtro. Yankel Benítez, Secretario del Ayuntamiento de Morelia y en representación del Gobierno del Estado el Lic. Ricardo Palomino.

De esta manera, el Instituto Electoral de Michoacán continúa acompañando a las comunidades indígenas en el ejercicio de su derecho a la consulta previa, libre e informada, fortaleciendo la participación ciudadana