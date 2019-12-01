IEM escucha a comunidades mazahuas y otomíes durante consulta en Ocampo

Ocampo, Michoacán, a 8 de noviembre de 2026. El Instituto Electoral de Michoacán (IEM), a través de la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos Indígenas, llevó a cabo una consulta previa, libre, informada y de buena fe dirigida a autoridades y personas integrantes de los pueblos mazahua y otomí, en la comunidad de San Cristóbal, municipio de Ocampo, con el objetivo de escuchar sus opiniones y propuestas para fortalecer su representación política en el Proceso Electoral Ordinario Local 2026-2027.

La actividad se desarrolló en los patios de la Tenencia de San Cristóbal, donde se generó un espacio de diálogo sobre los mecanismos adecuados para acreditar la autoadscripción, pertenencia o vinculación con los pueblos y comunidades indígenas al momento de postularse a candidaturas mediante acciones afirmativas.

Durante el encuentro se abordaron tres temas principales: qué documentos pueden acreditar la pertenencia a una comunidad indígena, qué autoridades deben expedirlos y qué mecanismos adicionales podrían establecerse para prevenir la simulación en las candidaturas indígenas. Asimismo, se abrió un espacio para escuchar planteamientos y atender dudas sobre el propósito y alcance de la consulta.

Las opiniones recabadas contribuirán al análisis de los criterios de acreditación de candidaturas indígenas, con respeto a la identidad, los derechos colectivos y las formas de organización de los pueblos originarios.

¡La participación continúa abierta! El IEM invita a las personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas de cualquier municipio de Michoacán a responder el cuestionario virtual, disponible hasta el 15 de noviembre de 2026, en el micrositio:

https://informatica.iem.org.mx/accionesAfirmativas/

Con estas consultas, el IEM fortalece la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la construcción de mecanismos que favorezcan una representación política auténtica e incluyente.