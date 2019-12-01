IEM comparte experiencias sobre consultas indígenas durante Feria del Libro en Urandén

Pátzcuaro, Michoacán, a 19 de octubre de 2026.- Con el objetivo de compartir experiencias y reflexionar sobre el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) participó como invitado de honor en la Primera Feria del Libro y Encuentro Académico “Pueblos Indígenas, Ciudadanía e Interculturalidad”, organizada por la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM), sede Pátzcuaro-Urandén, donde se presentó el libro “Estudio deuc las Consultas Previas, Libres e Informadas en Michoacán 2021-2023”.

Durante la presentación, el Consejero Electoral Jorge Luis Hernández Altamirano destacó el valor de la obra al reunir información sobre las comunidades, sus características y los procesos de consulta realizados en distintos momentos. Señaló que estos ejercicios han evolucionado tanto por los cambios legales como por la experiencia adquirida por el IEM, y resaltó que la información sobre 18 comunidades purépechas, cuatro otomíes, dos mazahuas y una nahua, distribuidas en 15 municipios, abre la posibilidad de realizar estudios más profundos sobre sus procesos de participación y organización.

Por su parte, Mtra. Mónica Criseida Rangel Oropeza, Directora Académica de la UIIM explicó que el autogobierno indígena representa una forma de organización reconocida como cuarto orden de gobierno, en la que la comunidad es la máxima autoridad. Asimismo, abordó las responsabilidades jurídicas y económicas que implica la administración directa del presupuesto, entre ellas la fiscalización, la rendición de cuentas y los retos que enfrentan las comunidades en el ejercicio de sus funciones.

Al presentar la obra, la Consejera Electoral Carol Berenice Arellano Rangel, Presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas del IEM y coordinadora del libreo destacó que cada consulta tiene características propias y debe respetar las formas de organización y decisión de las comunidades. Compartió ejemplos de ejercicios en los que la ciudadanía ha votado en contra del autogobierno, así como casos en los que participan personas menores de edad, conforme a sus usos y costumbres, al contribuir a las cooperaciones comunitarias y formar parte de sus mecanismos internos de decisión.

La presentación contó con la participación de la Consejera Electoral Flor Juana Mendoza Zárate como moderadora, quien acompañó el intercambio de experiencias y reflexiones sobre los avances y desafíos de las consultas indígenas en Michoacán.

Finalmente, el IEM realizó una donación de libros a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, con el propósito de contribuir al acceso a materiales de consulta y fortalecer el intercambio de conocimientos sobre democracia, participación ciudadana y derechos de los pueblos y comunidades indígenas.