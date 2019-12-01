IEM acompaña renovación del Concejo de Gobierno Comunal de Comachuén

IEM acompaña renovación del Concejo de Gobierno Comunal de Comachuén
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 19:45:17
Morelia, Michoacán, a 15 de febrero de 2026.- Como parte de los trabajos de acompañamiento a las comunidades indígenas en el ejercicio pleno del derecho a la libre determinación y dar continuidad al modelo de autogobierno, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) acompañó la renovación del Concejo de Gobierno Comunal de Comachuén, municipio de Nahuatzen, el cual ejercerá funciones durante el periodo correspondiente del 2026–2029.

La consulta se realizó conforme a la convocatoria aprobada por la Comisión Electoral para la Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas (CEAPI) y en coordinación con las autoridades tradicionales de la comunidad y con respeto a los sistemas normativos internos.

La jornada se desarrolló a lartir de las 12:00 horas con el registro de las y los habitantes, contabilizando 784 asistentes, quienes acreditaron su pertenencia a la comunidad mediante los mecanismos establecidos en la convocatoria. Participaron ciudadanas y ciudadanos de la cabecera comunal y sus barrios/encargaturas, garantizando así una participación amplia y representativa.

Posteriormente, se llevó a cabo la fase informativa, participaron las consejeras electorales Selene Lizbeth González Medina, Carol Berenice Arellano Rangel y Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, quienes explicaron la dinámica para reliazar la asamblea en mesas de debate integrados por la misma comunidad para proponer a las personas que integrarán el Concejo.

Concluida la fase informativa, la asamblea dio paso a la fase consultiva, en la que las y los habitantes presentaron sus propuestas para integrar el nuevo Concejo de Gobierno Comunal, ejerciendo su derecho conforme a sus sistemas normativos internos y usos y costumbres.

La elección se realizó mediante el mecanismo de votación por filas, modalidad previamente aprobada por la propia asamblea comunitaria. Como resultado de este ejercicio, se eligieron dos personas por cada barrio, quedando integrado el Concejo de la siguiente manera, con una conformación paritaria de 7 mujeres y 7 hombres:

Nombre                                     Calle                  Nombre                                       Calle
Arcelia Cortez Durán                 Primera              Daniel Sebastián Felipe               Cuarta
Luis Alberto Nicolás Cruz          Primera              María Magdalena Cruz Orobio     Quinta
María Dominga Gabriel Ruiz     Segunda            Rogelio Sebastián Serna              Quinta
J. Jesús Cruz Ruiz                    Segunda             Fanny Miriam Calvillo González   Sexta
Berenice Sánchez Pulido          Tercera               Salvador Vargas Reyes                 Sexta
José Jesús Santiago Avilés       Tercera               Silvia Erika Baltazar Pérez            Séptima
María Raquel Nicolás Bacilio     Cuarta                Arnulfo Hernández Gabriel            Séptima

Concluido el conteo y validado por las autoridades tradicionales y el Instituto, se declaró formalmente la elección de las personas que integrarán el Concejo de Gobierno Comunal de Comachuén. 

