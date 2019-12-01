IEEQ se reúne con la Jucopo para dar seguimiento a proyectos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Diciembre de 2025 a las 14:41:07

Querétaro, Querétaro, a 3 de diciembre 2025.- Las consejerías electorales del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) se reunieron con las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local para exponer y dar seguimiento a los proyectos de iniciativa de reforma constitucional y legal en materia electoral, aprobados por el órgano superior de dirección el Instituto y remitidos al Poder Legislativo.

La consejera presidenta del IEEQ, Grisel Muñiz Rodríguez, agradeció a los distintos grupos parlamentarios la oportunidad de compartir el contenido de la propuesta del órgano electoral, en un espacio de diálogo y respeto institucional.

Señaló que la iniciativa fue presentada el pasado 31 de octubre con base en la experiencia acumulada de casi tres décadas en el Instituto, criterios jurisdiccionales y los resultados de la evaluación del Proceso Electoral Local 2023-2024.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Guillermo Vega Guerrero, reconoció el trabajo técnico del Instituto y la explicación de la iniciativa, que permitirá a las diputaciones continuar con el análisis del documento.

La exposición de la iniciativa, que propone ajustes en los rubros de “Derechos humanos, paridad e inclusión” y “Técnico-operativo”, estuvo a cargo de la directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos del IEEQ, Noemí Sabino Cabello.

En las instalaciones del Congreso local, las y los participantes tuvieron un diálogo constructivo en temas como paridad de género, inclusión, registro de candidaturas, calendario electoral, entre otros.