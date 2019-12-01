IECM pide a Congreso local incremento de 282 mdp para operatividad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 11:49:35

Ciudad de México, a 6 de diciembre 2025.- La consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, solicitó al Congreso capitalino un incremento de 282 millones de pesos a la propuesta que el gobierno local planteó en el paquete fiscal 2026.

En dicha propuesta del Presupuesto 2026 que entregó la Administración de Clara Brugada Molina a la sede legislativa para su aprobación, se otorgó a la autoridad electoral un monto de mil 590 millones de pesos.

No obstante, durante la mesa análisis, discusión y aprobación del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026, informó que para el 2026 se requiere de mil 873 millones de pesos para su operatividad.

La consejera presidenta explicó que los recursos se destinarán para la operatividad del Instituto, como el desarrollo de las actividades de dos Consultas de Presupuesto Participativo 2026 y 2027, así como a

la Elección de las COPACO, y la preparación del Proceso Electoral Local Ordinario 2027, incluyendo la elección de los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México 2027.

Asimismo comentó que la proyección del presupuesto que el IECM aprobó el pasado 30 de octubre, contempla el financiamiento a los Partidos Políticos que no pueden modificarse.