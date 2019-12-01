Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 21:06:46

Los Reyes, Michoacán a 25 de noviembre del 2026.- Con la visión de fortalecer el desarrollo municipal y mejorar los espacios públicos, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, revisó a detalle diversas propuestas enfocadas en renovar la imagen urbana del municipio.

El alcalde destacó que estas acciones forman parte de una planeación que busca construir un municipio más ordenado, funcional y con espacios dignos para las familias reyenses, atendiendo las necesidades de crecimiento y mejoramiento de la ciudad.

Señaló que mejorar la imagen urbana no solamente significa transformar las calles y los espacios públicos, sino también fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia y el orgullo de quienes viven en Los Reyes.

“Queremos que cada calle y cada espacio público reflejen el municipio que estamos construyendo, un lugar del que nuestras familias se sientan orgullosas y donde puedan disfrutar de entornos más dignos y funcionales”, expresó.

Humberto Jiménez Solís subrayó que cada proyecto requiere planeación, compromiso y una visión de futuro para que las acciones se traduzcan en beneficios concretos para la población.

Finalmente, reiteró que su gobierno continuará trabajando con responsabilidad y cercanía con la ciudadanía, impulsando proyectos que contribuyan al desarrollo de Los Reyes y permitan avanzar en la transformación del municipio.