Humberto Jiménez Solís impulsa la modernización urbana con la segunda etapa de la Avenida Emiliano Zapata en Los Reyes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 20:04:35

Los Reyes, Michoacán, a 9 de febrero del 2026.– Con obras que se traducen en bienestar y desarrollo para la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Los Reyes continúa fortaleciendo la infraestructura urbana del municipio y es así que el presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, encabezó el arranque oficial de la segunda etapa de la Avenida Emiliano Zapata, una de las vialidades más importantes de la cabecera municipal.

Acompañado por el secretario municipal, el síndico, regidores y el director de Obras Públicas, el alcalde destacó que esta obra refleja el compromiso de su administración por mejorar la movilidad, la seguridad vial y la imagen urbana, respondiendo a una demanda sentida de las familias reyenses.

La segunda etapa de esta avenida contempla una intervención integral de más de 325 metros lineales, lo que permitirá contar con una vialidad más funcional, segura y digna, facilitando el tránsito vehicular y peatonal, así como el acceso a comercios, escuelas y servicios.

Humberto Jiménez subrayó que cuando el trabajo se realiza con planeación, responsabilidad y compromiso, los resultados son visibles y duraderos.

Asimismo señaló que cada obra iniciada forma parte de una visión clara de desarrollo que busca mejorar el día a día de la población.

El presidente municipal reiteró que su gobierno mantiene una agenda enfocada en el crecimiento ordenado del municipio, donde la obra pública se convierte en una herramienta para fortalecer la economía local, generar empleo y elevar la calidad de vida de las y los habitantes de Los Reyes.

Finalmente, Humberto Jiménez aseguró que su administración continuará impulsando proyectos que sigan mejorando al municipio, avanzando con pasos firmes y con cercanía a la gente, consolidando un gobierno que trabaja y cumple para las familias reyenses.