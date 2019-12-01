Humberto Jiménez Solís gestiona vivienda para las familias de Los Reyes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 20:45:17

Morelia, Michoacán, a 13 de enero del 2026.– Con el firme compromiso de generar mejores condiciones de vida para la población, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, participó en una reunión de trabajo en las instalaciones del INFONAVIT en Morelia, orientada a impulsar nuevos esquemas de acceso a la vivienda para quienes más lo necesitan.

El encuentro fue convocado por el director del INFONAVIT, Norberto Bedolla, y la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado de Michoacán, Gladyz Butanda Macías, y contó con la participación de presidentas y presidentes municipales de distintos puntos de la entidad.

Durante la reunión se acordó desplegar el programa de vivienda más ambicioso que haya impulsado la administración estatal, el cual busca ampliar las oportunidades para que miles de familias michoacanas puedan acceder a un patrimonio digno y seguro.

Humberto Jiménez Solís destacó que el Gobierno Municipal de Los Reyes gestionará y trabajará de manera coordinada para que este programa se traduzca en beneficios concretos para el municipio, priorizando a las familias que más lo requieren.

“Trabajando unidos y organizados, vamos a construir patrimonio y bienestar para Los Reyes. Cuando hay coordinación entre los distintos niveles de gobierno, los resultados llegan a la gente”, señaló el alcalde.

La participación del municipio en la reunión del programa “Viviendas del Bienestar” refrenda el compromiso de la administración municipal de seguir impulsando políticas públicas que fortalezcan el desarrollo social y mejoren la calidad de vida de las y los reyenses.