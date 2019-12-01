Humberto Jiménez Solís gestiona más caminos artesanales para comunidades originarias de Los Reyes, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 13:21:27

Los Reyes, Michoacán, a 21 de enero.- Con el firme compromiso de impulsar el desarrollo y atender rezagos históricos, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, realizó gestiones ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) para consolidar más proyectos de caminos artesanales en beneficio de las comunidades originarias del municipio.

El alcalde destacó que estas acciones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la economía local y garantizar mejores condiciones de vida para las familias que durante años esperaron respuestas concretas. Recordó que ya se dio un paso importante con la comunidad de Tzirio, y aseguró que se continuará trabajando para que más localidades accedan a este tipo de infraestructura.

“Estamos tocando puertas para traer más progreso a nuestras comunidades. Sabemos que estas necesidades han esperado por años y hoy estamos dando soluciones reales, con trabajo, gestión y resultados”, expresó Jiménez Solís.

Asimismo, subrayó que estos logros son resultado del trabajo en equipo entre autoridades comunales, ciudadanía y el gobierno municipal, por lo que hizo un llamado a mantener la unidad, cuidar las obras realizadas y fortalecer la participación social.

“Unidos y organizados es como lo estamos logrando, trabajando con el corazón por el bienestar de Los Reyes”, concluyó el presidente municipal.

Con estas gestiones, el Gobierno Municipal de Los Reyes reitera su compromiso de seguir impulsando obras que promuevan el desarrollo social, la inclusión y la justicia para las comunidades originarias del municipio.