Humberto Jiménez Solís fortalece espacios educativos en beneficio de la niñez de Los Reyes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 21:06:21

Los Reyes, Michoacán, a 14 de abril de 2026.- Con el compromiso de impulsar mejores condiciones para la educación y el desarrollo integral de la niñez, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, visitó la Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas”, donde convivió con alumnas y alumnos en un ambiente lleno de alegría y entusiasmo.

Durante la jornada, el alcalde compartió momentos recreativos con las y los estudiantes, quienes disfrutaron de actividades, juegos y dinámicas que fomentan la sana convivencia y fortalecen el tejido social desde las aulas.

Como parte de esta visita, Humberto Jiménez Solís realizó la entrega de pintura e impermeabilizante para el plantel, contribuyendo a mejorar las condiciones de la infraestructura educativa y brindar espacios más dignos y seguros para las niñas y niños.

Estos apoyos fueron posibles gracias a la gestión realizada en coordinación con Grupo Merza, reiterando la importancia de sumar esfuerzos entre gobierno e iniciativa privada en beneficio de la comunidad educativa.

El presidente municipal destacó que invertir en la educación y en el bienestar de la niñez es una de las prioridades de su administración, ya que representa una apuesta firme por el futuro de Los Reyes.

Finalmente, Humberto Jiménez Solís reiteró que continuará trabajando con cercanía y compromiso, impulsando acciones que generen entornos adecuados para el desarrollo de las nuevas generaciones.