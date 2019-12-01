Humberto Jiménez Solís encabeza la Caminata de la Esperanza por la lucha contra el cáncer de mama

Los Reyes, Michoacán, a 21 de octubre de 2026.- Con un llamado a la prevención, la detección oportuna y la solidaridad con las mujeres que enfrentan el cáncer de mama, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, a través del DIF Municipal realizaron la Caminata de la Esperanza, realizada en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Durante esta actividad, organizada en coordinación con el DIF Municipal, que preside la presidenta honoraria Evangelina Solís, y con el apoyo de la asesora honorífica Liliana Jiménez, se expresó respaldo a las mujeres que enfrentan esta enfermedad, se recordó a quienes han perdido la vida y se reconoció la fortaleza de las sobrevivientes y sus familias.

“Esta marcha no solo es un acto de solidaridad, también es un llamado a la prevención; invitamos a todas las mujeres a conocer su cuerpo, acudir a revisiones médicas y realizarse los estudios correspondientes, porque no debemos dejar nuestra salud para después y la detección oportuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, expresó el alcalde.

Como parte de las actividades conmemorativas, Humberto Jiménez Solís también realizó la entrega de brasieres oncológicos para mujeres que enfrentan el cáncer, una acción de apoyo que se suma a las jornadas de acompañamiento y promoción del cuidado de la salud impulsadas durante el Mes Rosa.

Asimismo, anunció las próximas jornadas de mastografías gratuitas, programadas para el 6 de noviembre en Oruscato, el 9 de noviembre en Los Limoneros y el 10 de noviembre en Atapan, en un horario de 9:00 a 18:00 horas, por lo que invitó a las mujeres de estas comunidades y localidades cercanas a aprovechar este servicio preventivo.

El presidente municipal reiteró que su gobierno, en coordinación con el DIF Municipal, mantendrá el impulso a acciones que favorezcan la prevención, el acceso a servicios de salud y el acompañamiento a quienes atraviesan por esta enfermedad.

Con la Caminata de la Esperanza, el Ayuntamiento de Los Reyes busca fortalecer la conciencia sobre la importancia de la detección temprana y recordar a las mujeres que no están solas. Cada paso fue un mensaje de solidaridad, esperanza y compromiso con la salud y la vida de todas las mujeres del municipio.