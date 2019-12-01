Humberto Jiménez Solís arranca segunda etapa de pavimentación en la calle Zapata en Los Reyes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 20:44:59

Los Reyes, Michoacán, a 20 de marzo del 2026.– Como parte del compromiso de seguir mejorando la infraestructura urbana del municipio, de Los Reyes, el presidente municipal Humberto Jiménez Solís dio inicio a los trabajos de pavimentación correspondientes a la segunda etapa de la calle Zapata.

Durante el arranque de obra, el alcalde destacó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para mejorar las vialidades, dignificar los espacios públicos y elevar la calidad de vida de las familias reyenses.

En su mensaje, subrayó que su gobierno trabaja con hechos y resultados, priorizando obras que realmente impacten en el bienestar de la población. “Estamos cambiando el rostro de Los Reyes con acciones concretas, construyendo calles más seguras y funcionales para todas y todos”.

Asimismo, señaló que la pavimentación de esta importante vialidad no solo mejora la movilidad, sino que también impulsa el desarrollo económico y social de la zona, beneficiando directamente a vecinos y comercios.

Vecinas y vecinos de la zona reconocieron el inicio de estos trabajos, al considerar que por años esta calle había sido una de las más solicitadas, por lo que ahora ven atendida una necesidad que impacta directamente en su vida diaria.