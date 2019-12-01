Humberto Jiménez Solís acerca acciones y proyectos a familias de La Zarzamora

Los Reyes, Michoacán, a 9 de abril del 2026.- Con el compromiso de mantener un gobierno cercano y atento a las necesidades de la población, el presidente municipal, Humberto Jiménez Solís, visitó a las familias de la comunidad de La Zarzamora, donde sostuvo un diálogo directo con las y los habitantes.

Durante el encuentro, realizado en la plaza principal, el alcalde dio a conocer los proyectos y acciones que se pondrán en marcha en beneficio de la comunidad, entre los que destaca la próxima construcción de la carretera La Zarzamora–San Rafael–Atapan, una obra que impulsará la conectividad y el desarrollo de la región.

Asimismo, Humberto Jiménez atendió y resolvió diversas gestiones planteadas por la ciudadanía, manifestando su compromiso de dar respuesta oportuna a las solicitudes de la población y trabajar de la mano con las comunidades.

En el marco de la visita, también hizo entrega de apoyos a familias de la localidad, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida y fortaleciendo el bienestar social.

El alcalde destacó que, gracias al trabajo que ha venido realizando su administración, hoy las y los reyenses cuentan con un gobierno cercano que escucha, atiende y resuelve, impulsando obras y acciones como nunca antes, además de dotar de servicios básicos y dar respuesta a demandas que por años permanecieron sin atención.

El presidente municipal reiteró que su administración continuará recorriendo cada comunidad para escuchar de cerca a la gente, impulsar obras prioritarias y consolidar el desarrollo de Los Reyes, destacando que el trabajo conjunto es clave para lograr resultados que beneficien a todas y todos.