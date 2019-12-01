Humberto Jiménez mantiene cercanía con la ciudadanía en vísperas de Navidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 19:17:12
Los Reyes, Michoacán, a 24 de diciembre del 2025.– En el marco de las celebraciones navideñas, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, realizó un recorrido por la calle Fundación, en la colonia Guadalajarita, como parte de su política de cercanía y atención directa a la ciudadanía.

Durante la visita, el alcalde dialogó con vecinas y vecinos de la zona, escuchando de primera mano sus inquietudes, necesidades y propuestas, reiterando que el trabajo de calle es fundamental para mantener un gobierno sensible, cercano y conectado con la realidad de las familias reyenses.

“Para mí es muy importante seguir escuchando y atendiendo a los vecinos personalmente; el trabajo en territorio es lo que nos mantiene cerca de la realidad de nuestro querido Los Reyes”, expresó Humberto Jiménez Solís, al subrayar que su administración no se detiene y continúa trabajando incluso en estas fechas decembrinas.

El presidente municipal destacó que estas acciones reflejan el compromiso de su gobierno con la gente, fortaleciendo el vínculo entre autoridades y ciudadanía, y reafirmó que seguirá recorriendo colonias y comunidades para construir soluciones junto a la población.

“Seguimos en la calle y con el corazón en nuestras familias reyenses”, concluyó, enviando un mensaje de cercanía y buenos deseos en esta temporada navideña.

