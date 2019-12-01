Humberto Jiménez llama a mantener vigente el legado de Lázaro Cárdenas con un gobierno cercano al pueblo

Los Reyes, Michoacán, a 19 de octubre de 2026.- Con un llamado a mantener vigentes los ideales de justicia social, soberanía y servicio al pueblo que distinguieron al general Lázaro Cárdenas del Río, el presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, encabezó la conmemoración de su aniversario luctuoso, en una jornada de homenaje a uno de los personajes fundamentales de la historia de México.

Durante el acto cívico se colocó una ofrenda floral en memoria del expresidente de México, con la participación de estudiantes de diversas instituciones educativas de distintos niveles, quienes se sumaron al reconocimiento de su trayectoria y legado.

El alcalde destacó la importancia de transmitir a las nuevas generaciones los principios que guiaron la vida pública del general michoacano.

Humberto Jiménez Solís recordó que entre las principales aportaciones del general Cárdenas se encuentra la expropiación petrolera de 1938, una decisión histórica para recuperar el control nacional sobre los recursos energéticos, así como el impulso a la reforma agraria, la distribución de tierras y el fortalecimiento del sistema ejidal, acciones que marcaron una etapa fundamental en la búsqueda de justicia para el campo mexicano.

Asimismo, destacó su compromiso con la educación pública, reflejado en la fundación del Instituto Politécnico Nacional, además de su impulso a la cultura y su política humanitaria de brindar asilo a miles de personas exiliadas españolas durante la Guerra Civil.

Señaló que estas acciones muestran una visión de gobierno que colocó el bienestar colectivo y la dignidad humana en el centro de las decisiones públicas.

El presidente municipal sostuvo que el legado cardenista mantiene plena vigencia ante los desafíos actuales, particularmente en la lucha contra la desigualdad y en la necesidad de construir gobiernos con verdadera vocación de servicio y subrayó que gobernar implica escuchar directamente a la ciudadanía, recorrer las colonias y comunidades y atender las necesidades de la población, en lugar de limitar el trabajo público a las oficinas.

En ese sentido, afirmó que su administración mantiene como principio un gobierno cercano, abierto y atento a las demandas sociales, mediante las audiencias públicas que se realizan cada martes, donde las y los ciudadanos pueden plantear sus necesidades y buscar soluciones junto con las autoridades municipales, además recalcó que la cercanía con la gente debe traducirse en atención, respuestas y resultados concretos.

Finalmente, Humberto Jiménez Solís reiteró que la educación pública y el empleo productivo son fundamentales para abrir oportunidades a las nuevas generaciones, combatir la pobreza y prevenir la violencia y señaló que honrar a Lázaro Cárdenas no consiste únicamente en recordar su historia, sino en llevar sus ideales a la práctica cotidiana, trabajando por un municipio con mayor justicia social, oportunidades y bienestar para todas las familias.