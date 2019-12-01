Humberto Jiménez impulsa proyectos de infraestructura y agua potable para Los Reyes, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 21:04:20

Los Reyes, Michoacán, a 4 de noviembre de 2025.- Con el objetivo de continuar impulsando obras y servicios que generen bienestar para las familias reyenses, el presidente municipal Humberto Jiménez Solís sostuvo una reunión de trabajo con la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado, Gladyz Butanda Macías y el director de la CONAGUA en Michoacán, Roberto Arias Reyes; y la Directora General de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), Olivia Cázares Arreola.

Durante el encuentro, se abordaron proyectos estratégicos de infraestructura y agua potable, que fortalecerán los servicios básicos y la calidad de vida de las y los habitantes de Los Reyes.

“Dialogamos sobre proyectos que impulsarán obras y servicios para las familias de Los Reyes. Cada gestión, cada reunión y cada avance cuentan para seguir construyendo el municipio que todos queremos”, señaló el alcalde.

Humberto Jiménez destacó que su administración mantiene un compromiso firme con la gestión constante ante dependencias estatales y federales, buscando concretar obras de impacto social que respondan a las necesidades reales de la población.

“Seguimos gestionando proyectos que pronto traerán más bienestar a nuestras familias, por lo que seguiremos haciendo equipo con el estado y federación por nuestro municipio y por Michoacán”, agregó.

El presidente municipal reiteró su agradecimiento a las autoridades estatales por su disposición al trabajo coordinado, subrayando que solo con unidad y gestión permanente se logra el desarrollo que Los Reyes merece.