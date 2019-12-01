Humberto Jiménez impulsa el diálogo con jóvenes para fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres

Los Reyes, Michoacán, a 27 de noviembre del 2025.- En el marco de las acciones municipales para promover entornos seguros y garantizar el respeto a los derechos de las mujeres, el presidente municipal Humberto Jiménez Solís encabezó un encuentro con jóvenes de secundaria, preparatoria y universidad para reflexionar sobre la importancia de erradicar la violencia de género.

El evento, organizado por el Instituto de la Mujer y el DIF Municipal, permitió establecer un diálogo directo con las y los jóvenes, a quienes el alcalde exhortó a asumir un papel activo en la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia y resaltó que la transformación social inicia desde la educación, la participación y el compromiso colectivo.

Humberto Jiménez sostuvo que el Gobierno Municipal mantiene un respaldo permanente a la juventud, invitándoles a acercarse, solicitar apoyo y trabajar de manera conjunta en la defensa de los derechos y la integridad de todas las mujeres y niñas del municipio.

El Ayuntamiento de Los Reyes reitera su compromiso de fortalecer políticas públicas que promuevan la igualdad sustantiva y la prevención de la violencia en todas sus formas.