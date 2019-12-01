Humberto Jiménez impulsa acciones para fortalecer desarrollo de la niñez en Los Reyes, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 10:57:53

Los Reyes, Michoacán, 15 de abril del 2026.- El compromiso con la educación en Los Reyes sigue marcando el rumbo. El Presidente Municipal, Humberto Jiménez, continúa impulsando acciones que fortalecen el desarrollo de la niñez, apostando por espacios dignos y programas que transforman.

En la escuela primaria Lázaro Cárdenas de la cabecera municipal, Humberto Jiménez realizó la entrega de pintura para mejorar las instalaciones del plantel, beneficiando directamente a las y los estudiantes.

Además, esta institución fue seleccionada como escuela piloto del programa “Gobierno de Corazón: educación que transforma”, una iniciativa que promueve actividades enfocadas en la cultura, el deporte y el desarrollo de habilidades motrices, fomentando también el trabajo en equipo entre las niñas y niños.

Durante la visita, el Presidente Municipal vivió un momento cercano y significativo con los estudiantes, quienes al finalizar las actividades mostraron su entusiasmo y cariño, acercándose para convivir y solicitar autógrafos, reflejando el impacto positivo de estas acciones en la comunidad escolar.

Con acciones firmes, Humberto Jiménez refrenda su compromiso con la educación como base del futuro en Los Reyes.