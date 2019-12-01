Humberto Jiménez fortalece la transformación de Los Reyes con acciones y resultados para las familias

Los Reyes, Michoacán, 7 de noviembre de 2026.- Con atención directa a las demandas ciudadanas, mejoramiento de los servicios públicos, impulso a la educación y el empleo, así como respaldo a la economía familiar y al comercio local, el Gobierno Municipal que encabeza Humberto Jiménez Solís mantiene una agenda de trabajo orientada a transformar Los Reyes y generar mejores oportunidades para sus habitantes.

Como parte de este compromiso con la educación y el futuro de las nuevas generaciones, el presidente municipal convocó a las y los jóvenes a participar en la Expo Uni 2026, que se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre, a las 9:00 horas, en el Auditorio Municipal. Este encuentro permitirá conocer la oferta educativa de Michoacán, explorar distintas opciones profesionales y acercarse a nuevas oportunidades para construir su proyecto de vida.

Asimismo, invitó a la población a participar en la Feria Nacional de Empleo 2026, programada para el 11 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas, en la Plaza Principal, donde podrán encontrar alternativas para incorporarse al mercado laboral.

En materia de atención ciudadana, Humberto Jiménez destacó que escuchar a la población y convertir sus peticiones en acciones concretas es una prioridad de su administración. Como resultado de esta cercanía, se realizó la modificación de las bancas de la Plaza Principal para elevar su altura y brindar mayor comodidad a las familias que diariamente acuden a este espacio de convivencia, atendiendo una solicitud que los propios ciudadanos habían expresado.

Por otra parte, el Ayuntamiento mantiene los trabajos para mejorar los servicios de alumbrado público en diferentes puntos del municipio, mediante mantenimiento y rehabilitación de luminarias, además de la reparación del cableado en el andador San Sebastián.

Estas acciones buscan contar con calles y espacios mejor iluminados, que brinden mayor tranquilidad y seguridad a las familias reyenses.

De igual manera, por indicaciones del presidente municipal, continúa el programa permanente de bacheo, con trabajos en distintos tramos de la avenida Emiliano Zapata y otras vialidades, atendiendo los reportes de la ciudadanía y mejorando las condiciones de circulación, movilidad y seguridad para automovilistas y peatones.

En respaldo a las tradiciones y la economía local, Humberto Jiménez sostuvo un encuentro con vendedores de dulces típicos, con quienes abrió un espacio de diálogo para escuchar sus inquietudes y propuestas, además de explorar nuevas actividades y eventos que permitan promover la riqueza gastronómica del municipio y fortalecer las oportunidades de quienes dependen de esta actividad comercial.

El alcalde reiteró su disposición de mantener el respaldo a este sector y generar condiciones para que sus productos tengan mayor promoción.

A estas acciones se suma el trabajo del área de Sedesol municipal, que continúa con la entrega de block a bajo costo para apoyar la economía de las familias y contribuir al mejoramiento de sus viviendas, facilitando el acceso a materiales para quienes buscan ampliar o dignificar sus hogares.

Humberto Jiménez Solís señaló que la transformación de Los Reyes se construye con hechos, escuchando a la gente y atendiendo tanto las necesidades más importantes como aquellas pequeñas peticiones que hacen la diferencia en la vida cotidiana y bajo esta visión, su gobierno mantiene el compromiso de impulsar el desarrollo, fortalecer los servicios y generar oportunidades para todos.