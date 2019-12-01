Humberto Jiménez, entre los alcaldes mejor evaluados de Michoacán, con resultados positivos en Los Reyes

Los Reyes, Michoacán, a 6 de octubre del 2026.- Las encuestas colocan de manera recurrente a Humberto Jiménez Solís entre los alcaldes mejor evaluados de Michoacán, una percepción que también se relaciona con el trabajo que su administración mantiene en obras, servicios y atención directa a las necesidades de la población, de acuerdo con la medición más reciente difundida por Statistical Research Corporation (SRC), correspondiente a septiembre de este año, en la que el presidente municipal aparece en el tercer lugar estatal en aprobación del desempeño de los 113 alcaldes.

Este reconocimiento en las mediciones acompaña una agenda de gobierno que mantiene el trabajo en territorio como una de sus principales características, con acciones en materia de servicios públicos, vialidades, imagen urbana, educación, salud, desarrollo rural y mejoramiento de caminos, además de una permanente gestión ante el Gobierno del Estado y la Federación para atraer mayores recursos y concretar proyectos estratégicos que permitan atender necesidades históricas de Los Reyes.

En materia de infraestructura carretera, la administración municipal ha impulsado gestiones para mejorar las vías de comunicación y atender rezagos que durante años afectaron a comunidades y sectores productivos, entre ellas la obtención de 30 millones de pesos estatales, además de una aportación municipal superior a 4.3 millones de pesos, para la rehabilitación de la carretera Los Reyes–Sicuicho, una obra que representa una mejora para la movilidad de habitantes, productores y comerciantes.

A estas acciones se suma la atención de otras vías de comunicación de importancia regional, como la carretera Tsirio–Tingüindín, así como proyectos de rehabilitación y modernización que buscan mejorar los traslados y fortalecer la conectividad del municipio, mientras que también se ha reportado una inversión estatal de 56 millones de pesos para modernizar 22.1 kilómetros del libramiento de Los Reyes.

El trabajo municipal se extiende además a colonias y comunidades mediante acciones relacionadas con agua potable, infraestructura urbana, servicios públicos, educación, salud, desarrollo social, vivienda, cultura y deporte, con una agenda que busca atender de manera directa las solicitudes de las familias y colocar como prioridad aquellos sectores que durante años habían permanecido fuera de las principales acciones de gobierno.

Con un esquema de puertas abiertas, Humberto Jiménez ha mantenido recorridos, reuniones y gestiones con habitantes de las distintas comunidades, además de tocar puertas ante las autoridades estatales y federales para conseguir mayores apoyos para el municipio, bajo una dinámica en la que escuchar a la población permite definir prioridades y convertir las demandas ciudadanas en proyectos y acciones concretas.

Los resultados de estas acciones han comenzado a reflejarse también en la percepción ciudadana, ya que las distintas mediciones realizadas en los últimos meses han mantenido a Humberto Jiménez entre los alcaldes mejor evaluados de Michoacán, mientras su administración continúa trabajando en obras, servicios y gestiones que buscan responder a las necesidades de la población, una valoración que desde el municipio se atribuye al trabajo cercano, a la atención de sectores que durante años fueron olvidados y a una forma de gobernar que mantiene a la gente como parte central de las decisiones.