Humberto Jiménez agradece apoyo del Gobierno Estatal en inauguración de tramos carreteros con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 20:11:00

Los Reyes, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- El presidente municipal de Los Reyes, Humberto Jiménez Solís, celebró y acompañó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en la inauguración de la rehabilitación de los tramos carreteros Charapan–Pamatácuaro–Sicuicho y San Antonio–San Isidro, obras que en conjunto representan una inversión superior a 38 millones de pesos y que abarcan 23 kilómetros de infraestructura vial.

El alcalde destacó que esta obra es una muestra clara de los resultados del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y las autoridades comunales, lo que permite avanzar en el desarrollo y la integración de las comunidades indígenas y rurales de la región.

“Celebramos esta importante rehabilitación, porque mejora la movilidad, impulsa el desarrollo económico y fortalece la comunicación entre nuestros pueblos. Hoy reiteramos que cuando se trabaja en unidad, se logran grandes resultados para Michoacán”, expresó Humberto Jiménez.

Los trabajos realizados por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) la limpieza de cunetas y alcantarillas, construcción de muros de mampostería, recuperación en frío, aplicación de carpeta asfáltica en caliente, riego de sello y señalamiento horizontal y vertical, entre otros.

Estas acciones beneficiarán a más de 14 mil habitantes y mejorarán la circulación de más de 5 mil vehículos diarios, fortaleciendo la conectividad entre los municipios de Los Reyes y Charapan, y brindando mayor seguridad y eficiencia al tránsito regional.

Durante el evento estuvieron presentes Nancy Torres Gerónimo, presidenta municipal de Charapan; la diputada local Eréndira Isauro Hernández, autoridades comunales de San Isidro, Pamatácuaro, Sicuicho y Nuevo Zirosto, así como habitantes y estudiantes que celebraron la conclusión de una obra largamente esperada.

El alcalde Humberto Jiménez refrendó su compromiso de seguir gestionando más recursos y proyectos que impulsen el bienestar de las familias reyenses. “Seguiremos trabajando de la mano con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para que Los Reyes continúe avanzando con obras que transformen y generen oportunidades para nuestra gente”, concluyó.