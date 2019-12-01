Hugo Rangel propone formalizar la suscripción de iniciativas para fortalecer la responsabilidad política y agilizar el trabajo legislativo

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre de 2025.– El diputado Hugo Rangel, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó ante el Pleno del Congreso de Michoacán una iniciativa para reconocer formalmente en la Ley Orgánica la práctica de la suscripción de iniciativas, con el fin de fortalecer la responsabilidad política entre legisladoras y legisladores, mejorar la colaboración entre fuerzas parlamentarias y agilizar el trabajo de dictaminación en comisiones.

Durante su intervención, Rangel Vargas destacó que la suscripción de iniciativas —acto mediante el cual diputadas y diputados manifiestan su adhesión a una propuesta presentada en tribuna— es una práctica cotidiana cargada de democracia, diálogo y corresponsabilidad, pero que hoy carece de un marco formal que garantice que los temas respaldados avancen con prontitud y claridad dentro del proceso legislativo. Esta figura, recordó, da vida a principios: entendimiento político y los acuerdos entre legisladores, indispensables para colocar el interés ciudadano por encima de cualquier postura partidista.

El legislador del PT subrayó que suscribir una iniciativa implica adquirir una responsabilidad social y política frente a la ciudadanía, pues quien firma expresa su voluntad de respaldar el tema y acompañarlo en todas las etapas del proceso legislativo. Por ello, formalizar esta figura permitirá que el respaldo público de los distintos grupos parlamentarios se refleje en un trabajo más ordenado, transparente y colaborativo dentro de las comisiones.

Finalmente, Hugo Rangel sostuvo que esta reforma busca convertir una práctica cotidiana en un compromiso tangible que fortalezca la vida parlamentaria, acelere la dictaminación y favorezca el consenso entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Con ello, dijo, se garantiza que las iniciativas acompañadas por diversas voluntades avancen con mayor responsabilidad y respondan a las necesidades y prioridades de la ciudadanía michoacana.