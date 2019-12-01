Hugo Gama llama a cuidar al Poder Judicial para mantener la confianza ciudadana

Morelia, Michoacán, 17 de octubre de 2026.- El Poder Judicial de Michoacán se construye todos los días con el trabajo y la dedicación de quienes lo integramos, por lo que todas y todos los que formamos parte de él debemos asumir el compromiso de quererlo, respetarlo y cuidarlo, así como de actuar con responsabilidad dentro y fuera de la institución, afirmó el magistrado presidente Hugo Gama Coria, durante la inauguración de la Tercera Jornada de Actualización Jurídica y Simulación de Audiencias.

El magistrado señaló que el llamado a cuidar al Poder Judicial cobra especial relevancia ante los resultados que reporta el INEGI sobre la confianza ciudadana en las juezas y los jueces de Michoacán, que aumentó 7.7 por ciento en el último año, con lo que la institución se convirtió en la autoridad civil con mayor confianza en el estado.

Aseguró que esta recuperación es motivo de satisfacción, pero, sobre todo, de responsabilidad para “cuidar lo que se ha construido y entender que cada una de nuestras acciones, dentro y fuera de este órgano jurisdiccional, contribuye a la imagen y al buen funcionamiento de nuestra institución”. Subrayó que la mejor manera de hacerlo es estando en los juzgados y en las salas “estudiando los asuntos, los expedientes y los toca que son puestos a consideración para emitir resoluciones apegadas a derecho, ahí es donde se debe estar y donde debe de estar concentrada nuestra energía y nuestro esfuerzo personal, profesional y como personas juzgadoras. Para eso nos contrató el pueblo de Michoacán”.

Gama Coria destacó que la preparación y la actualización constante son fundamentales para responder a las exigencias actuales de la impartición de justicia, por lo que esta Tercera Jornada de Actualización Jurídica y Simulación de Audiencias es de importancia, al ser una herramienta para fortalecer las capacidades institucionales y operativas de quienes intervienen en los procesos judiciales, como parte de la preparación para implementar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

Esta jornada de actualización se realizó en modalidad híbrida, es decir, presencial y a distancia, y contó con alrededor de 500 participantes, entre ellos magistradas y magistrados, juezas y jueces, personal jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, integrantes del Colegio de Notarios de Michoacán y de barras, asociaciones y colegios de abogados, agentes del Ministerio Público adscritos a órganos jurisdiccionales, personas defensoras públicas e integrantes de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Durante la jornada se impartieron la conferencia magistral Inteligencia Artificial en el Sistema de Justicia: oportunidades, límites y uso responsable, a cargo del maestro Aldo Ricardo Rodríguez Cortés, y la conferencia especializada Apoyos y salvaguardas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares: el nuevo paradigma para garantizar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, impartida por la maestra Judith González González, cada una de las cuales se puede consultar en la página de Youtube Poder Judicial Michoacán:

https://www.youtube.com/watch?v=GcjfvWYG2Lo&t=1446s